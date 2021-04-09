Son dakika! Jandarma omuz omuza görev yaptığı polis teşkilatını unutmadı
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Son dakika! Jandarma omuz omuza görev yaptığı polis teşkilatını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Jandarma omuz omuza görev yaptığı polis teşkilatını unutmadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü sebebiyle İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret ederken, ziyarette jandarma ve polisin Türkiye'nin huzur ve güvenliği ile omuz omuza görev yaptığı vurgulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü sebebiyle İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret ederken, ziyarette jandarma ve polisin Türkiye'nin huzur ve güvenliği ile omuz omuza görev yaptığı vurgulandı.

Albay Atasoy öncülüğündeki heyet Dinç'i ziyaret ederek, çiçek takdim edip 'Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ziyaret sonrasında İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Aynı amaç, aynı ülkü ve aynı ilkeler uğruna birlikte görev yapmaktan onur ve şeref duyduğumuz kardeş kolluk teşkilatımız olan Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika! Jandarma omuz omuza görev yaptığı polis teşkilatını unutmadı
Son dakika! Jandarma omuz omuza görev yaptığı polis teşkilatını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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