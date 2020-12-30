Son dakika... Jandarma, öğrencilere "EBA" üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci
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Son dakika... Jandarma, öğrencilere "EBA" üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci

30.12.2020 08:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:55

Gelen son dakika haberlerine göre Jandarma, öğrencilere "EBA" üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci Kırıkkale'de jandarma tarafından 'Trafik Dedektifi Projesi' kapsamında ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilere 'EBA' üzerinden trafik eğitimi veriliyor.

Jandarma, öğrencilere "EBA" üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci

KIRIKKALE - Kırıkkale'de jandarma tarafından 'Trafik Dedektifi Projesi' kapsamında ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilere 'EBA' üzerinden trafik eğitimi veriliyor.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği çerçevesinde 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Kent genelinde trafik kazalarının azaltılmasına yönelik Kırıkkale Valiliği koordinesinde yürütülen proje kapsamında: proje göstergelerinden biri olan "öğrencilere trafik eğitimi verilmesi" faaliyeti, dönem içerisinde yaşanan salgın nedeniyle yüz yüze verilemediğinden bu eğitimler, Vali Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı alt yapısı kullanılarak veriliyor.

Hedef 11 bin öğrenci

Jandarma, "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında "EBA" uygulaması üzerinden öğrencilere ulaştı. Trafik Kısım Amiri Jandarma Asb.Kd.Bşçv. Murat Cihan tarafından toplam 300 öğrenciye verilen eğitimde, trafik kuralları anlatılarak soruları yanıtlandı. İlerleyen günlerde ise ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 11 bin öğrenciye uzaktan eğitim verilmesi planlanıyor.

Son dakika... Jandarma, öğrencilere 'EBA' üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci
Son dakika... Jandarma, öğrencilere 'EBA' üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci
Son dakika... Jandarma, öğrencilere 'EBA' üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci
Son dakika... Jandarma, öğrencilere 'EBA' üzerinden trafik eğitimi verdi: Hedef 11 bin öğrenci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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