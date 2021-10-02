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Son dakika: Jandarma kuralsız motosiklet sürücülerine nefes aldırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Jandarma kuralsız motosiklet sürücülerine nefes aldırmıyor

Son dakika gelişmesine göre Düzce İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafik hareketliliğinin artması nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için il genelinde "Motosiklet ve Motorlu Bisikletlere" yönelik denetim yaptı.

DÜZCE (İHA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafik hareketliliğinin artması nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için il genelinde "Motosiklet ve Motorlu Bisikletlere" yönelik denetim yaptı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde kask ile gözlük kullanımını denetlerken tescilsiz ve sürücü belgesiz motosikletlere ise ceza uygulandı. Ayrıca yapılan denetimlerde toplumun rahat ve huzurunu bozacak, kişilere zarar verecek şekilde keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak motosiklet kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan denetimde jandarma trafik timleri, sürücülerin trafik kurallarına, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaları, trafik kazası sonucu meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indireceğinden sürücülerin trafik kurallarına uymada gerekli hassasiyeti göstermelerini de istediler. - DÜZCE

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