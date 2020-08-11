Son Dakika | Jandarma Kriminal Daire Başkanlığının tanıtım videosu yayımlandı Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanlığınca, Kriminal Daire Başkanlığı personelinin çalışmalarına yer verilen video yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca, Kriminal Daire Başkanlığı personelinin çalışmalarına yer verilen video yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının YouTube hesabından "Her temas iz bırakır" başlığıyla paylaşılan videoda, Kriminal Daire Başkanlığı bünyesindeki şube müdürlüklerinin, bir suça ilişkin delilleri ortaya çıkarırken yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

Paylaşımda, "Jandarma Kriminal Daire Başkanlığımız, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak hiçbir suçun faili meçhul, hiçbir suçlunun cezasız kalmaması için var gücüyle çalışmaktadır." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA