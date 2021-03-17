Son dakika: Jandarma köylerde traktör sürücülerini bilgilendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Jandarma köylerde traktör sürücülerini bilgilendirdi

17.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:18
Son dakika: Jandarma köylerde traktör sürücülerini bilgilendirdi

Gelen son dakika haberine göre Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köylerdeki traktör sürücüleri jandarma tarafından güvenli kullanım konusunda bilgilendirildi ve broşür dağıtımı yapıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köylerdeki traktör sürücüleri jandarma tarafından güvenli kullanım konusunda bilgilendirildi ve broşür dağıtımı yapıldı.

Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Traktörlerden kaynaklı kazaların önlenmesi için jandarma trafik timlerinin koordinesinde, bizzat traktör sahiplerine bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca sürücülere koruma çerçevesi, flaşörlü sarı ışık, römork arkasına monte edilmesi gereken yansıtıcılı reflektör gibi fiziki önlemlerin önemi ile karayolunda ve arazide güvenli traktör kullanımı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Tüm sürücülerimize bilgilendirici broşür dağıtılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Son dakika: Jandarma köylerde traktör sürücülerini bilgilendirdi
Son dakika: Jandarma köylerde traktör sürücülerini bilgilendirdi
Son dakika: Jandarma köylerde traktör sürücülerini bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Deniz Çakır Hande Erçel
Spor Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Jandarma köylerde traktör sürücülerini bilgilendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 10:19:03. #1.15#
title