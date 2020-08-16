Son Dakika | Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı Bir son dakika haberine göre Malatya'da, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Malatya'da, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Jandarma ekipleri, yol kontrol noktalarında yolcu otobüslerini yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleyerek, vatandaşlara maske verdi. Mesire alanlarını da denetleyen ekipler, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda bilgilendirme yaptı. Kırsal mahallelerde yapılan düğünleri denetleyen jandarma ekipleri, vatandaşlardan koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmalarını, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi. Kaynak: AA