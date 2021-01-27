Malatya'da jandarma kent genelinde drone ile denetim yaptı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve kış lastiği kullanımına yönelik denetim yaptı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve kış lastiği kullanımına yönelik denetim yaptı.

Ekipler, kentin farklı bölgelerindeki kara yolu uygulama noktaları ile Battalgazi Feribot İskelesinde drone ile denetim gerçekleştirdi.

Kış lastiği uygulaması ile trafik denetiminde 2 bin 816 aracı kontrol edildi. Emniyet kemeri takmayan, direksiyonda cep telefonu kullanan, kış lastiği takmayan, hız limitini ihlal eden, araç muayenesi ile trafik sigortası bulunmayan toplam 61 sürücüye 28 bin 631 lira para cezası kesildi. 15 araç trafikten men edildi, aranan 2 şüpheli ise yakalandı.

Uygulamalarda sürücülerin ve araçlardaki yolcuların Kovid-19 tedbirlerine riayet edip etmedikleri de denetlendi.

Jandarma ekipleri, semt pazarlarında ise maske ile sosyal mesafe tedbirlerine ilişkin denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş