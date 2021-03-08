Son Dakika | Jandarma kadınlara karanfil dağıtarak KADES'i anlattı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıtıldı, KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıtıldı, KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Jandarma ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil ve kadın şiddetine karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler, kadınların güvenliği için tasarlanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirmelerde bulunup, kadınlardan uygulamayı cep telefonlarında kullanmalarını istedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı