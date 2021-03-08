Son Dakika | Jandarma kadınlara karanfil dağıtarak KADES'i anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Jandarma kadınlara karanfil dağıtarak KADES'i anlattı

08.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:19
Son Dakika | Jandarma kadınlara karanfil dağıtarak KADES'i anlattı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıtıldı, KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıtıldı, KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Jandarma ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil ve kadın şiddetine karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler, kadınların güvenliği için tasarlanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirmelerde bulunup, kadınlardan uygulamayı cep telefonlarında kullanmalarını istedi. - KOCAELİ

Son Dakika | Jandarma kadınlara karanfil dağıtarak KADES'i anlattı
Son Dakika | Jandarma kadınlara karanfil dağıtarak KADES'i anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Özdemir Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Cüneyt Çakır Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Jandarma kadınlara karanfil dağıtarak KADES'i anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:23:04. #1.15#
title