Son dakika: Jandarma kadın sürücü ve yolcuların Kadınlar Günü'nü kutladı
08.03.2021 18:24 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:29
Edinilen son dakika haberine göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kadın sürücü ve yolcuların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kentin muhtelif noktalarındaki uygulama alanlarında trafik denetimi yapan ekipler, durdukları araçlardaki kadınlara çiçek dağıttı.
Kadınların gününü kutlayarak onlara hediyeler veren jandarma trafik ekipleri, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de hatırlattı.
Kadınlar da jandarma ekiplerine teşekkür etti, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı