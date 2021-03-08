Son dakika... Jandarma günlerce iz sürdü, suçluyu yakaladı
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Son dakika... Jandarma günlerce iz sürdü, suçluyu yakaladı

08.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:32
Son dakika... Jandarma günlerce iz sürdü, suçluyu yakaladı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eşen Jandarma Komutanlığı ve Fethiye'nin dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Timleri, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçu nedeniyle hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın ilçeye bağlı Çaykenarı Mahallesi'nde bulunan akrabasına geleceği bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Jandarma tarafından yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Son dakika... Jandarma günlerce iz sürdü, suçluyu yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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