Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak
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Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak

21.01.2021 01:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 01:10
Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Son dakika haberler... Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin 770 jandarma, 925 lojistik alt branşlı, 265 muhabere, 14 at bakıcısı, 13 bot serdümeni, 10 havacılık ve 3 kurbağa adam branşlarında olmak üzere 5 bin sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvurularla ilgili diğer detaylar "www.jsga.edu.tr" internet adresindeki "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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