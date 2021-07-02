Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı hazirandaki operasyon ve asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı
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Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı hazirandaki operasyon ve asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı

Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı hazirandaki operasyon ve asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Jandarma Genel Komutanlığı, haziran ayında ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlar ve asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, haziran ayında ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlar ve asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, haziran ayında gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucunda, 3 milyon 797 bin 16 araç ve 6 milyon 502 bin 595 kişi sorgulandı ve 16 bin 452 kişi yakalandı. 66 kayıp çocuk ile 228 kayıp yetişkin bulundu.

Ekiplerce 80 silah ve 396 mühimmat, 12 bin 111 gram uyuşturucu, 282 uyuşturucu hap ve 1388 kök kenevir ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 739 operasyon yapıldı, 1295 şüpheli yakalandı ve 62 kişi tutuklandı. 62 bin 600 litre akaryakıt, 1 milyon 96 bin 996 paket sigara, 24 bin 263 litre alkollü içki, 176 tabanca, 15 uzun namlulu silah, 113 av tüfeği, 10 bin 758 fişek bulundu.

Terörle mücadele kapsamında ise 54 terörist etkisiz hale getirildi. 64 ateşli silah, 15 bin 356 mühimmat, 155 kilogram patlayıcı madde, 36 patlayıcı, 367 önemli malzeme ele geçirildi.

Uyuşturucu suçlarıyla mücadele sonucunda ise 2 bin 295 olaya müdahale edildi, 2 bin 800 şüpheli yakalandı, 114 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 1028 kilogram esrar, 44 kilogram skunk, 588 kilogram eroin, 106 kilogram metamfetamin, 460 bin 719 captagon, 45 bin 64 ekstasy, 33 milyon 948 bin 168 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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