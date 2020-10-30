Son dakika! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Şanlıurfa'da
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Son dakika! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Şanlıurfa'da

30.10.2020 13:19 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:23
Son dakika! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Şanlıurfa'da

Son dakika gelişmesine göre JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Diyarbakır'dan helikopter ile Şanlıurfa'ya gelen Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş tarafından karşılandı. Daha sonra valiliğe ziyarete giden Orgeneral Arif Çetin'e, Vali Abdullah Erin hediye takdim etti.

Kentteki temaslarını sürdüren Çetin ve beraberindeki heyetin, Suriye sınırındaki birlikleri ziyaret edecekleri kaydedildi.

Son dakika! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Şanlıurfa'da
Son dakika! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Şanlıurfa'da
Son dakika! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Şanlıurfa'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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