Son dakika: Jandarma, geçen yıl 868 bin 441 kilogram atığı ekonomiye kazandırdı - Haberler

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Son dakika: Jandarma, geçen yıl 868 bin 441 kilogram atığı ekonomiye kazandırdı

AA, Orhan Onur Gemici - Güncel
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Son dakika: Jandarma, geçen yıl 868 bin 441 kilogram atığı ekonomiye kazandırdı

Son dakika gündem haberi... Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl Sıfır Atık Projesi kapsamında, 868 bin 441 kilogram atığın geri kazanımını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl Sıfır Atık Projesi kapsamında, 868 bin 441 kilogram atığın geri kazanımını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Jandarma Genel Komutanlığınca 2021 yılında Sıfır Atık Projesi kapsamında, 237 bin 992 kilogram atık motor/bitkisel yağ, 342 bin 17 kilogram ambalaj atığı, 10 bin 120 kilogram atık pil, 278 bin 312 kilogram atık kağıt, toner/kartuşun geri kazanımı sağlanarak çevreye ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmuştur."

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Jandarma, Güncel, Haberler

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