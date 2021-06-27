Son Dakika | JANDARMA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | JANDARMA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde YKS'ye girmek için otobüsle ALKÜ'ye gitmeye çalışan ve geç kalmak üzere olan iki öğrenciyi jandarma trafik motorize ekipleri yetiştirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde YKS'ye girmek için otobüsle ALKÜ'ye gitmeye çalışan ve geç kalmak üzere olan iki öğrenciyi jandarma trafik motorize ekipleri yetiştirdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da öğrenciler dün ve bugün üniversite sınavı için ter döktü. Birçok genç sınava yetişmek için saatler öncesinden sınava girecekleri okullara gelirken bazı öğrenciler geç kaldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin Kestel Kampüsü'nde sınava girmek için yola çıkan iki öğrenci yanlış durakta inince sınava geç kalma telaşı yaşadı. Bölgede bulunan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motorize trafik ekipleri iki öğrenciyi sınav saatinden önce okula yetiştirdi. Son dakikada sınav merkezlerine gelebilen öğrenciler jandarma ekiplerine teşekkür ederek sınava girdi.

Son Dakika | JANDARMA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ
Son Dakika | JANDARMA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ
Son Dakika | JANDARMA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ
Son Dakika | JANDARMA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Sınav saatini saniyelerle kaçırdı, velilerin 'Aç, aç' tezahüratı görevlilere kapıyı açtırdı
Sınav saatini saniyelerle kaçırdı, velilerin "Aç, aç" tezahüratı görevlilere kapıyı açtırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | JANDARMA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 16:39:26. #1.16#

title