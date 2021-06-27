Son Dakika | JANDARMA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİ SINAVA YETİŞTİRDİ

Son dakika habere göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde YKS'ye girmek için otobüsle ALKÜ'ye gitmeye çalışan ve geç kalmak üzere olan iki öğrenciyi jandarma trafik motorize ekipleri yetiştirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde YKS'ye girmek için otobüsle ALKÜ'ye gitmeye çalışan ve geç kalmak üzere olan iki öğrenciyi jandarma trafik motorize ekipleri yetiştirdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da öğrenciler dün ve bugün üniversite sınavı için ter döktü. Birçok genç sınava yetişmek için saatler öncesinden sınava girecekleri okullara gelirken bazı öğrenciler geç kaldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin Kestel Kampüsü'nde sınava girmek için yola çıkan iki öğrenci yanlış durakta inince sınava geç kalma telaşı yaşadı. Bölgede bulunan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motorize trafik ekipleri iki öğrenciyi sınav saatinden önce okula yetiştirdi. Son dakikada sınav merkezlerine gelebilen öğrenciler jandarma ekiplerine teşekkür ederek sınava girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı