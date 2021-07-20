Son dakika! Jandarma, Erzurum-Artvin kara yolundaki bayram trafiğini helikopterle denetledi
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Son dakika! Jandarma, Erzurum-Artvin kara yolundaki bayram trafiğini helikopterle denetledi

Son dakika! Jandarma, Erzurum-Artvin kara yolundaki bayram trafiğini helikopterle denetledi
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla helikopterle Erzurum-Artvin kara yolunda trafik denetimi yaptı.

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla helikopterle Erzurum-Artvin kara yolunda trafik denetimi yaptı.

Erzurum Devlet Hava Meydan Komutanlığından havalanan helikopterle ilk olarak kent semalarında sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu denetleyen jandarma trafik ekipleri, daha sonra rotalarını bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan Erzurum-Artvin kara yoluna çevirdi.

Buradaki trafiği havadan denetleyen ekipler, hatalı ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de eşlik ettiği denetimde, 103 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kentin farklı noktalarında güvenlik güçlerince denetimler, polis ekiplerinin de desteğiyle devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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