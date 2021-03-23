BURSA Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BURSA Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı

23.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:57

Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktıBURSA'da jandarma ekiplerinin, şüpheli hareketler üzerine durdurduğu TIR'ın sürücüsünde uyuşturucu çıktı.

Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı

BURSA'da jandarma ekiplerinin, şüpheli hareketler üzerine durdurduğu TIR'ın sürücüsünde uyuşturucu çıktı. Sürücü U.M.I., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara karayolu üzerinde şüpheli hareketler sergileyen TIR'ı durdurdu. TIR sürücüsü U.M.I.?nın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 3 gram metramfetamin uyuşturucu maddesi ile 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. TIR sürücüsü, gözaltına alındı.

BURSA Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı
BURSA Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı
BURSA Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı
BURSA Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı
BURSA Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Guy Ritchie Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BURSA Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:58:18. #1.16#
title