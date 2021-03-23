BURSA Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı

Jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR'dan uyuşturucu çıktı

BURSA'da jandarma ekiplerinin, şüpheli hareketler üzerine durdurduğu TIR'ın sürücüsünde uyuşturucu çıktı. Sürücü U.M.I., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara karayolu üzerinde şüpheli hareketler sergileyen TIR'ı durdurdu. TIR sürücüsü U.M.I.?nın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 3 gram metramfetamin uyuşturucu maddesi ile 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. TIR sürücüsü, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı