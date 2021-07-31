Son Dakika | Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ebabil tedaviye alındı
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Son Dakika | Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ebabil tedaviye alındı

Son Dakika | Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ebabil tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan yaralı ebabil kuşu tedavi ediliyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan yaralı ebabil kuşu tedavi ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, devriye görevi yapan Gürpınar Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı haldeki ebabili fark etti.

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan yaralı kuş, tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Müdürlüğüne götürüldü.

Son Dakika | Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ebabil tedaviye alındı
Son Dakika | Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ebabil tedaviye alındı
Son Dakika | Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ebabil tedaviye alındı
Son Dakika | Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ebabil tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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