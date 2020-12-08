Son dakika... Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi
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Son dakika... Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

08.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:43
Son dakika... Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

Son dakika gündem haberine göre Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulamaya giren ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimlerine başladı.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulamaya giren ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimlerine başladı.

Türkiye genelinde 01 Aralık - 01 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Başlayan kış lastiği zorunluluğu ile birlikte vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma 3. Trafik Timleri de denetimler gerçekleştirmeye başladı. Ekipler sorumluluk alanlarında bulunan karayollarındaki uygulama noktaların da kış lastiği denetimi yaparak sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Uygulama çerçevesinde, hafif ticari araçlar, minibüs, tır, kamyon ve otobüsler durdurularak kumpas ile lastiklerin diş derinliklerine bakıldı. Jandarma Trafik Timleri, ayrıca araçların lastiklerinin yanaklarında bulunması gereken (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de varlığını kontrol etti. Vatandaşların can ve mal güvenliği için kış lastiği takmalarının, bunun yanı sıra araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarının önemine değinen jandarma ekipleri, seyahat etmeden önce gidecekleri güzergahlardaki hava ve yol durumunu öğrenerek tedbirli olmalarını istedi.

Jandarma Trafik Timleri tarafından kontrollerin dönem içerisinde aralıksız devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Son dakika... Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi
Son dakika... Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi
Son dakika... Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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