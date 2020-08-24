Son dakika! Jandarma ekipleri uyuşturucudan 3 şüpheliyi gözaltına aldı Son dakika 3. sayfa haberi: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan işyeri ve üst aramasında 3 gram esrar, 5 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikatın başladığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA