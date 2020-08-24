Son dakika! Jandarma ekipleri uyuşturucudan 3 şüpheliyi gözaltına aldı
Son dakika 3. sayfa haberi: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı.
24.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:46
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan işyeri ve üst aramasında 3 gram esrar, 5 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikatın başladığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Kaynak: İHA