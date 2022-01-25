Son dakika! Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı - Haberler
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Son dakika! Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı

Son dakika! Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş faaliyetlerinin yanı sıra zorlu geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de besleme çalışması yürütüyor. Sürekli devriye gezen ekipler, kent merkezi ile ilçelerde belirlenen yerlere yem ve mama bırakarak hayvanları besliyor. - KOCAELİ

Son dakika! Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı

Son dakika! Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı

Son dakika! Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı

Son dakika! Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı

Son dakika! Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı

Son dakika! Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Sokak Hayvanları, Kocaeli, Yerel, Haber

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