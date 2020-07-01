Son Dakika | Jandarma ekipleri Osmaneli'nde uyuşturucuya geçit vermiyor Son dakika haberlerine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda kenevir eken ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonuncunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda kenevir eken ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonuncunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan beldesinden gelip Günören köyünde ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu titiz çalışma sonuncunda D.Ç., O.A. ile C.A. isimli şahısların ormanlık alana ekim yaptığını öğrendi. Yapılan takip sonucu şüpheliler, kenevir ekimi yaptığı ormanlık alanda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli, uyuşturucu madde ekmek ve pazarlamak suçlarından tutuklanarak Bilecik M tipi cezaevine sevk edildiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA