Son dakika... Jandarma ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Jandarma ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı

Son dakika... Jandarma ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul servislerine yönelik denetim yaptı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze eğitim şeklinde başlamasıyla birlikte geleceğin güvencesi olan öğrencilerin okul servis araçları ile okullarına gidiş ve gelişlerinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri tarafından taşıma hizmeti yapan servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan çalışanlar denetlendi.

Bu kapsamda ekiplerin uygulama noktalarında servis araçlarını durdurarak sürücülere, korona virüs (Covid-19) tedbirlerine ve kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekiplerince 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı süresince çocukların sağlıklı ve kazasız bir şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve strateji hedefleri doğrultusunda trafik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesine yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - SİİRT

Son dakika... Jandarma ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı
Son dakika... Jandarma ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Düm Tek Tek Şevket Çoruh
Spor Marcao Cristiano Çağdaş Atan Fatih Terim Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Jandarma ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 14:04:52. #1.14#

title