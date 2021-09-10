Son dakika... Jandarma ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul servislerine yönelik denetim yaptı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze eğitim şeklinde başlamasıyla birlikte geleceğin güvencesi olan öğrencilerin okul servis araçları ile okullarına gidiş ve gelişlerinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri tarafından taşıma hizmeti yapan servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan çalışanlar denetlendi.

Bu kapsamda ekiplerin uygulama noktalarında servis araçlarını durdurarak sürücülere, korona virüs (Covid-19) tedbirlerine ve kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekiplerince 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı süresince çocukların sağlıklı ve kazasız bir şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve strateji hedefleri doğrultusunda trafik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesine yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı