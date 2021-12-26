Son Dakika | Jandarma ekipleri hastalanan çocuğun imdadına yetişti - Haberler
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Son Dakika | Jandarma ekipleri hastalanan çocuğun imdadına yetişti

Son Dakika | Jandarma ekipleri hastalanan çocuğun imdadına yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta yolları karla kaplanan hasta çocuk ve annesinin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

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ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta yolları karla kaplanan hasta çocuk ve annesinin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Kozlu ilçesine bağlı Kozluköy Yukarı İhsaniye Mahallesi'nde ikamet eden C.C., kızı E.C.'nin yüksek ateş ve kusma rahatsızlığı olduğunu belirterek jandarmadan yardım talebinde bulundu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak C.C. ve E.C. isimli vatandaşlar güvenli bir şekilde köylerinden alınarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Küçük çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Son Dakika | Jandarma ekipleri hastalanan çocuğun imdadına yetişti

Son Dakika | Jandarma ekipleri hastalanan çocuğun imdadına yetişti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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