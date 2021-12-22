Jandarma durdurduğu araçta 175 parça tarihi eser buldu

BURDUR (İHA) - Burdur'da jandarma ekiplerinin takibe aldığı araçtan 175 parça tarihi eser çıktı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, A.K.Ç. ve K.T.'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki takibe alınan araç kısa süre içerişinde Antalya - Bucak Karayolu üzerinde durduruldu. Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalar kapsamında 168 adet Roma-Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen sikke ve 7 adet obje ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURDUR

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