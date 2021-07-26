Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
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Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi

Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da tatil süresince meydana gelebilecek trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesinin azaltılması maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopterlerle havadan denetim yaptı.

Diyarbakır'da tatil süresince meydana gelebilecek trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesinin azaltılması maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopterlerle havadan denetim yaptı. Denetlenen 540 araçtan 15'ine 4 bin 200 TL ceza kesilirken 3 araç trafikten men edildi.

19 Temmuz 2021 tarihinde icra edilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kurban Bayramı süresince havadan helikopterle trafik denetimlerinin artırılması talimatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca tatil süresince meydana gelebilecek trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesi ve azaltılması maksadıyla bugün Diyarbakır - Şanlıurfa, Diyarbakır - Silvan ve Diyarbakır - Ergani karayollarında havadan helikopter ile denetimler yapıldı. Bugün havadan helikopter ile denetlenen 540 araçtan 15 araca 4 bin 200 TL ceza kesilirken 3 araç ise trafikten men edildi. - DİYARBAKIR

Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi
Son dakika... Jandarma Diyarbakır'da 540 aracı havadan denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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