Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

24.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:15

Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Antalya'da bir eve jandarma tarafından yapılan baskında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ANTALYA - Antalya'da bir eve jandarma tarafından yapılan baskında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde K. Y., A. Ö., N. D. ve Ş. K. isimli şahısların kaldığı evde KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile arama yapıldı. Narkotik köpeklerinin de destek verdiği aramada 40 paket 1'er gramlık metamfetamin maddesi, 20 paket A4 LSD maddesi, 1X1 cm ebadında 15 adet Lyrica uyuşturucu hap, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet tabanca fişeği gele geçirildi. Şüpheli 4 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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