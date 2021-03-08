Son dakika! Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 374 adet uyuşturucu hap ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı 100 yıl mahallesinde bir ihbarı değerlendire. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şahsa ait ev ve kullandıkları araçta yapılan aramada değişik türde 374 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma da ifadesi alınan 2 şüpheli daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı