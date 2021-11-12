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Son dakika! Jandarma'dan şafak operasyonu: Köpek dövüştüren 25 kişi gözaltında

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Son dakika! Jandarma'dan şafak operasyonu: Köpek dövüştüren 25 kişi gözaltında

Son dakika haber: Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, şafak vakti düzenlenen operasyonda, köpek dövüşü yaptıran 25 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, şafak vakti düzenlenen operasyonda, köpek dövüşü yaptıran 25 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine şafak vakti operasyon düzenledi. Tarım arazisinde köpek dövüşü yaptırdığı öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı. 2 köpekte hayvan barınağına teslim edildi. Köpek sahibi M.A, A.D. ve O.B. isimli şahıslara "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"nuna muhalefetten adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerince, ifadesi alınan şüpheli şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Dövüş sırasında yaralanan 1 köpek ise barınakta tedavi altına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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