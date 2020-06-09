Son dakika! Jandarma'dan kaçak sigara fabrikasına operasyon...150 bin sigara 200 kilo tütün ele geçirildi
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Son dakika! Jandarma'dan kaçak sigara fabrikasına operasyon...150 bin sigara 200 kilo tütün ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Jandarma'dan kaçak sigara fabrikasına operasyon...150 bin sigara 200 kilo tütün ele geçirildi Operasyon anı kamerada İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak sigara fabrikasına düzenlediği operasyonda 150 bin adet kaçak sigara, 200 kilo bandrolsüz açık tütün ile 50 bin adet...

09.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:54

Jandarma'dan kaçak sigara fabrikasına operasyon...150 bin sigara 200 kilo tütün ele geçirildi

Operasyon anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak sigara fabrikasına düzenlediği operasyonda 150 bin adet kaçak sigara, 200 kilo bandrolsüz açık tütün ile 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; doğu illerinden çeşitli yöntemlerle İstanbul'a yüklü miktarda bandrolsüz tütün girişi yapıldığı bilgisini aldı. Konuyu takibe alan Jandarma ekipleri, kaçak tütünlerin ve isimli şahıslar tarafından Bağcılar ilçesine getirildiğini tespit etti. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri fiziki takibe başladı. Şüpheli şahısların sık sık bir binaya giriş yaptığı belirlendi. Kaçak tütünlerin burada tutulduğunu belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Kaçak Sigara Fabrikası Gibi

Söz konusu binanın alt katında bulunan depoya baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, ve (S.A.)'yı adet 220 voltluk kompresöre bağlı olarak çalışan adet sigara imal makinasından kaçak sigara imal ettikleri sırada suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerini karşılarında gören şahıslar neye uğradığını şaşırdı. Etkisiz hale getirilen şüphelilerin ardından depoda arama yapan ekipler; deponun adeta bir sigara fabrikası gibi çalışarak seri üretim yaptığını gördü. Tütünler, deponun her odasında adeta başka işlem görüyordu.

Binlerce kaçak sigara bulundu

Depoya giren Jandarma ekipleri ilk olarak yerlere öbek öbek istiflenmiş tütünlerle karşılaştı. Sonrasında odalarda aramalarına devam eden ekipler; 150 bin adet kaçak sigara, 200 kilo bandrolsüz açık tütün ile 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. Kaçak sigaraların imal edildiği depo mühürlenirken, yakalanan 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika! Jandarma'dan kaçak sigara fabrikasına operasyon...150 bin sigara 200 kilo tütün ele geçirildi

Kaynak: İHA

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