Jandarma, bitkin bulduğu Şahin'e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı
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Jandarma, bitkin bulduğu Şahin'e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı

14.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:12

Jandarma, bitkin bulduğu Şahin'e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı Elazığ'da jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında yaralandığı için bitkin düşen Şahin'e önce enjektörle su verdi, ardından da hayvan hastanesine ulaştırdı.

Jandarma, bitkin bulduğu Şahin'e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında yaralandığı için bitkin düşen Şahin'e önce enjektörle su verdi, ardından da hayvan hastanesine ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, rutin devriye görevini yapan jandarma ekipleri, yol kenarında bitkin düşen Şahin'i fark etti. Şahin'e hemen enjektörle su içirip araçla Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan şahinin sağ kanadında kırık olduğu, ayrıca soğuk hava ve açlıktan dolayı bitkin bitkin düştüğü belirlendi.

Yaralı şahinin tedavisinin devamı için bir süre hayvan hastanesinde müşahede altında kalacağı belirtildi.

Jandarma, bitkin bulduğu Şahin'e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı
Jandarma, bitkin bulduğu Şahin'e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı
Jandarma, bitkin bulduğu Şahin'e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı
Jandarma, bitkin bulduğu Şahin'e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı
Jandarma, bitkin bulduğu Şahin'e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı
Jandarma, bitkin bulduğu Şahin'e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı
Jandarma, bitkin bulduğu Şahin'e enjektörle su verdi, hastaneye ulaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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