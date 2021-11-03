Son dakika: Jandarma aracıyla çarpışan otomobil sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR (İHA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma aracı ile sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, 26 Ekim'de Şemsiler Mahallesi yeni çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Sarı (25) yönetimindeki 35 BD 573 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen askeri personelin kullandığı 35 JAA 677 plakalı resmi jandarma aracı, trafik ışıkların bulunduğu mevkide çarpıştı. Jandarma aracı çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan bir müstakil eve girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile jandarma aracında bulunan 2'si er 1'i sivil toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese intikal eden sağlık ekiplerince jandarma aracında bulunan Sami Doğru (72) önce Kiraz Devlet Hastanesine ve daha sonra Ödemiş Devlet Hastanesine, kazada hafif yaralanan 2 askeri personelin ise Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Yaralı erlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralı otomobil sürücüsü Hasan Sarı, ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sarı, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - İZMİR