Son Dakika | JANDARMA 80 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
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Son Dakika | JANDARMA 80 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre OSMANİYE'de jandarma ekipleri, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayına karışan şüpheliyi, 80 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek yakaladı.

OSMANİYE'de jandarma ekipleri, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayına karışan şüpheliyi, 80 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek yakaladı. Gözaltına alınan K.K. (42) sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kadirli İlçesinde meydana gelen bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timleri'nce (JASAT) oluşturulan özel ekip, şüphelinin yakalanması için bölgedeki 80 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çalınan malzemeler, yaklaşık 1 ay süreli yapılan takip sonucunda, hurda malzeme satın alan işyerine otomobil ile getirildiği belirlendi. Adrese yapılan baskında çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi. Kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi K.K., ise kısa sürede yakalandı. Uyuşturucu, tehdit ve basit yaralama suçlarından kaydı bulunan zanlı, Jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

Son Dakika | JANDARMA 80 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Son Dakika | JANDARMA 80 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Son Dakika | JANDARMA 80 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Son Dakika | JANDARMA 80 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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