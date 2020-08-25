Son dakika! JAK Timleri Giresun'da herkesin yardımına koşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! JAK Timleri Giresun'da herkesin yardımına koşuyor

Son dakika habere göre Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma timleri (JAK) ve komutanlığa ait helikopter Giresun'daki selde bir çok arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi.

Son dakika! JAK Timleri Giresun'da herkesin yardımına koşuyor
25.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:54

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma timleri (JAK) ve komutanlığa ait helikopter Giresun'daki selde bir çok arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ile yaptıkları faaliyetleri özetledi. Görüntüler ile ilgili olarak "Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından süratle bölgeye intikal eden Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli arama/kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - GİRESUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 3. Sayfa
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu Yaşam
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu 3. Sayfa
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Asistanı Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Davalık olan Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı
Davalık olan Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Ozan Güven Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika! JAK Timleri Giresun'da herkesin yardımına koşuyor - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 15:09:02. #1.15#
title