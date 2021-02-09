JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu
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JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu

09.02.2021 09:30 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:43
JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu

ERZURUM'da, kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de, doğal afetlerde canlı arama ve kayıp bulma konusunda eğitimli olan, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpeği 'Gurbet', 24 saat görev yapıyor.

ERZURUM'da, kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de, doğal afetlerde canlı arama ve kayıp bulma konusunda eğitimli olan, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpeği 'Gurbet', 24 saat görev yapıyor. JAK'ın Palandöken'de gözü kulağı olan 'Gurbet', sevimli hareketleriyle tatilcilerin de ilgisini çekiyor. 

Kar kalitesi, uzun pistleri, güneşi, doğası ve tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, pandemi kurallarında kayak keyfi yapıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 rakımlı Palandöken'in 2 bin 600 rakımındaki karakolda konuşlandırılan tam donanımlı Arama Kurtarma (JAK) timleri, dağda kuş uçurtmuyor. İl Jandarma Komutanlığı'na ait, arama- kurtarma konularında eğitimli köpek 'Gurbet' de JAK timleriyle beraber gün boyu görev yapıyor.Doğal afetlerde canlı arama ve kayıp bulma konusunda eğitimli olan, Golden Retriever cinsi, 11 yaşındaki 'Gurbet', başta çocuklar olmak üzere tüm tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, sevdikleri 'Gurbet' ile fotoğraf çektiriyor. Palandöken'de 10 yıldır bulunan 'Gurbet'in görevi, nisan ayında sonlandırılacak.


JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu
JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu
JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu
JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu
JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu
JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu
JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu
JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu
JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu
JAK'ın 'Gurbet'i, Palandöken'in koruyucusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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