Son Dakika | İZSİAD, İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile protokol imzaladı
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Son Dakika | İZSİAD, İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile protokol imzaladı

Son Dakika | İZSİAD, İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile protokol imzaladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ile İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu arasında kurumda bulunan çocukların rehabilitasyonuna ilişkin yapılacak çalışmalarla ilgili protokol imzalandı.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ile İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu arasında kurumda bulunan çocukların rehabilitasyonuna ilişkin yapılacak çalışmalarla ilgili protokol imzalandı.

İZSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, infaz kurumunda bulunan çocukların kurum içinde ve tahliyeleri sonrasındaki yaşamlarına ilişkin rehabilitasyon çalışmalarına yönelik protokol, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Temür ile İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, dernek olarak Şakran Çocuk Cezaevini ziyaret ettiklerini belirterek, "Amacımız hayatının baharındaki çocuklara cezaevinden çıktıktan sonra yeni bir hayat kurmalarına yardım etmek, onlara iş edindirmek. Bu protokolü imzalamaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Protokolün önemine değinen İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Arzu Şentürk Salık ise şunları kaydetti:

"Cezaevi içerisinde eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında gerçekleşen her türlü atölye, etkinlik, kursların, kurum fiziksel ihtiyaçlarının ve cezaevinden ayrılacak olan hükümlü tutuklu çocuk ve gençler için istihdamın İZSİAD tarafından desteklenmesi ve sağlanması amacıyla bu işbirliği protokolü yaptık. STK'lar sadece ülkenin ekonomisi için görüş bildiren kuruluşlar değildir. Elini taşın altına sokması gereken, hem topluma hem o toplumu oluşturan özellikle zorda olan kesimlere karşı sorumlulukları bulunuyor."

Protokol kapsamında ceza infaz kurumunda bulunan çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, bilimsel ve kültürel birikimlerin geliştirilmesi, sağlıklı bir birey olarak yetişmesi ve tahliye sonrası topluma kazandırılması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere destek verileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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