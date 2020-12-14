Son dakika! İzole yaşam isteği geleneksel Muğla evlerine ilgiyi arttırdı
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Son dakika! İzole yaşam isteği geleneksel Muğla evlerine ilgiyi arttırdı

14.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:59
Son dakika! İzole yaşam isteği geleneksel Muğla evlerine ilgiyi arttırdı

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de geleneksel mimariyle yapılmış bahçeli müstakil Muğla evleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince daha izole bir yaşam sürmek isteyenlerin yoğun ilgisini görüyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de geleneksel mimariyle yapılmış bahçeli müstakil Muğla evleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince daha izole bir yaşam sürmek isteyenlerin yoğun ilgisini görüyor.

Tasarımları, ahşap işçilikleri, tavan işlemeleri ve şehrin sembolü haline gelmiş bacalarıyla geleneksel Türk mimarisinde özgün bir model oluşturan Muğla evleri, bu özelliklerinin yanı sıra kalabalıktan uzak sakin bir hayat sunması nedeniyle de tercih ediliyor.

Bazıları restorasyondan geçirilen tarihi evlere gösterilen rağbet, fiyatlarına da aynı oranda yansıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla evlerinin kentsel, doğal ve arkeolojik sit özelliklerini taşıdığı için 1970'li yıllardan beri korunduğunu söyledi.

Salgın döneminde özellikle Eski Muğla bölgesi ve Karabağlar Yaylası'ndaki "yurt" denilen bahçeli evlerin çok büyük rağbet gördüğünü belirten Gümüş, "Bahçeli Muğla evlerinin fiyatları salgın süresince iki katından fazla yükseldi. Karabağlar Yaylası'ndaki 20-30 yıldır kullanılmayan eski bahçeli evler, salgından sonra tadilattan geçirilerek kullanılır vaziyete getirildi." dedi.

Gümüş, birçok kişinin kalabalıktan uzaklaşarak Menteşe'de yaşamak istediğini ancak bahçeli müstakil ev bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

"Eski Muğla" diye adlandırdıkları bölgede 400'e yakını tescilli, yaklaşık 4 bin Muğla evi bulunduğunu kaydeden Gümüş, "Bunlar kendine özgü avlusu olan, kiremitli, Muğla bacalı, tek ya da iki ailenin yaşadığı evler. Bu çok önemli. Evlerin, apartman yaşantısından uzak ve avlulu olması, salgın sürecinde insanların kalabalık bölgelerden uzaklaşması noktasında daha çok değer kazanmaya başladı. Doğal bir izolasyon sağlıyor." diye konuştu.

Restore edilen evlerin değeri 4 kata kadar arttı

Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Ziya Ercan da gerek salgın dönemi gerekse İzmir depreminden sonra Muğla'ya olan ilginin arttığını belirtti.

Muğla'nın tarihi dokusu ve sakinliğiyle ön plana çıktığına işaret eden Ercan, şöyle konuştu:

"Tarihi dokuya sahip Muğla evleri, restore edilerek modern yaşam için çok uygun hale getiriliyor. Özellikle salgın sürecinde Karabağ Yaylası, hatta Yerkesik, Gülağzı, Bayır ve Düğerek bölgelerindeki Muğla evlerine ve arazilere çok büyük rağbet var. Bu evler, Belediye ve Sit Kurulundan izin almak suretiyle restorasyondan geçirilebiliyor. Restore edilen evlerin değerinin 2, 3 hatta 4 misli arttığına şahidiz. Bu ilginin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini düşünüyoruz. Karabağlar Yaylası'nda yola yakın ev veya arsa bulabilmek artık çok zor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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