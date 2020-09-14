Son Dakika | İznik'te kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı Son dakika gündem haberi: Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri, Dereköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapılarak define arandığı ihbarı üzerine söz konusu bölgeye gitti.

Kaçak kazı yapılan yere düzenlenen baskında, Y.Ü, B.G, M.Y, F.Y, S.B. ve K.Y. gözaltına alınırken, birer adet kazma, kürek ve altın-metal arama dedektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınanların jandarma karakolundaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA