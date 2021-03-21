Son dakika! İznik'te bir kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika! İznik'te bir kişi evinde ölü bulundu

21.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:16
Son dakika! İznik'te bir kişi evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İznik ilçesi Müşküle Mahallesi'nde ikamet eden Bahtiyar Kavuk (52), evinde ölü bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesi Müşküle Mahallesi'nde ikamet eden Bahtiyar Kavuk (52), evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Kavuk'a yemek getiren teyzesi, bu kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavuk'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespit için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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