Son dakika... İznik Gölü'nde ağlara 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı
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Son dakika... İznik Gölü'nde ağlara 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı

Son dakika... İznik Gölü'nde ağlara 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: UNESCO geçici miras listesinde bulunan Bursa'nın tarihi antik kenti İznik'te gölden balık tutan balıkçıların ağlarına 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı.

UNESCO geçici miras listesinde bulunan Bursa'nın tarihi antik kenti İznik'te gölden balık tutan balıkçıların ağlarına 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı. Bir hafta aralıkla ikinci kez tarihi eser çıkan İznik Gölünde kayıp şehir efsanenin gerçek olduğu kulaktan kulağa yayılmaya başlandı.

Türkiye'nin beşinci büyük gölü İznik Gölü'nde gümüş balığı avına çıkan merkez su ürünleri kooperatifine bağlı balıkçılar, ağlarına sert bir cisim takıldığını fark etti. Ağları toplayan Balıkçılar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Üzeri desenli olan ve yazılar olduğu görülen tarihi eserin hangi döneme ait olduğu merak konusu oldu.

Tarihçilerin daha önce gerçek Nikea'nın İznik Gölü'nün içinde olduğu iddiaları ise yeniden gündeme geldi. İznik Müze Müdürlüğüne haber verildi. Tarihi eserin alınacağı öğrenildi. - BURSA

Son dakika... İznik Gölü'nde ağlara 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı
Son dakika... İznik Gölü'nde ağlara 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı
Son dakika... İznik Gölü'nde ağlara 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı
Son dakika... İznik Gölü'nde ağlara 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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