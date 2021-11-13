Son dakika... İZMİT'TE TEM OTOYOLUNDA KAZA 3 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... İZMİT'TE TEM OTOYOLUNDA KAZA 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İZMİT'te, TEM Otoyolunda 3 otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, TEM Otoyolunda 3 otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit Alikahya mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik nedeniyle aniden yavaşlayan C.Ç. idaresindeki 34 BD 4839 plakalı otomobile, arkadan gelen H.Y. idaresindeki 42 H 0272 plakalı otomobil ve U.K. idaresindeki 34 TF 869 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan biri çocuk 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... İZMİT'TE TEM OTOYOLUNDA KAZA 3 YARALI

Son dakika... İZMİT'TE TEM OTOYOLUNDA KAZA 3 YARALI

Son dakika... İZMİT'TE TEM OTOYOLUNDA KAZA 3 YARALI

Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana can verdi

Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana can verdi

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, ünlü eğitmen yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, ünlü eğitmen yaralandı

 BAHÇELİEVLER D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK TAMAMEN DURDU

BAHÇELİEVLER D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK TAMAMEN DURDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title