Son Dakika: İzmit'te fabrikada yangın; 10 işçi dumandan etkilendi
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Son Dakika: İzmit'te fabrikada yangın; 10 işçi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri... İZMİT'te piston üretimi yapan bir fabrikanın üretim bölümünde yangın çıktı.

Son Dakika: İzmit'te fabrikada yangın; 10 işçi dumandan etkilendi
22.08.2020 18:12 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:08
İZMİT'te piston üretimi yapan bir fabrikanın üretim bölümünde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangın, 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir piston fabrikasında meydana geldi. Üretimin yapıldığı testere bölümünde yangın çıktığını gören fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Bu sırada yangından yayılan dumanlar fabrika içerisinde bulunan diğer birimleri kapladı. Yangında fabrikada küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 10 işçi ise çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İzmitkocaeli

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Kaynak: DHA

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