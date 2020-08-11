Son Dakika: İzmit Sanayi Sitesinde dükkanlara silahlı saldırı: 3 yaralı Son dakika haberine göre İzmit Sanayi Sitesinde dükkanlara silahlı saldırı: 3 yaralı - Vatandaşlar 3 kişiyi yaralayan şahsa linç girişiminde bulunduKOCAELİ – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Sanayi Sitesinde esnafın dükkanlarına açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmit Sanayi Sitesinde dükkanlara silahlı saldırı: 3 yaralı

- Vatandaşlar 3 kişiyi yaralayan şahsa linç girişiminde bulundu

KOCAELİ – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Sanayi Sitesinde esnafın dükkanlarına açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. 3 kişiyi yaralayan şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA