Son Dakika: İzmit Sanayi Sitesinde dükkanlara silahlı saldırı: 3 yaralı
Son dakika haberine göre İzmit Sanayi Sitesinde dükkanlara silahlı saldırı: 3 yaralı - Vatandaşlar 3 kişiyi yaralayan şahsa linç girişiminde bulunduKOCAELİ – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Sanayi Sitesinde esnafın dükkanlarına açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.
11.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:13
İzmit Sanayi Sitesinde dükkanlara silahlı saldırı: 3 yaralı
- Vatandaşlar 3 kişiyi yaralayan şahsa linç girişiminde bulundu
KOCAELİ – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Sanayi Sitesinde esnafın dükkanlarına açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. 3 kişiyi yaralayan şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Kaynak: İHA