Son dakika... İzmirliler maske takma kuralına uymadı
Bir son dakika haberine göre İzmirliler maske takma kuralına uymadı İZMİRLİ vatandaşların, 81 ilde alınan maske takma kuralına uymadığı görüldü.
23.06.2020 03:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 03:42
İzmirliler maske takma kuralına uymadı
İZMİRLİ vatandaşların, 81 ilde alınan maske takma kuralına uymadığı görüldü.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde alınan maske takma zorunluluğu kuralına İzmir'de çoğu vatandaşın uymadığı görüldü. Akşam saatlerinde kentin sahil kenarına akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymadığı görüldü.
Kaynak: DHA