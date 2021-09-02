Son dakika: İzmirli iş insanı Selim Yaşar korona virüse yenildi
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Son dakika: İzmirli iş insanı Selim Yaşar korona virüse yenildi

Son dakika: İzmirli iş insanı Selim Yaşar korona virüse yenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, tatil için gittiği Dubai'de yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, tatil için gittiği Dubai'de yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, korona virüs nedeniyle vefat etti. Tatil için gittiği Dubai'de korona virüse yakalanan ve hemen tedavi altına alınan Yaşar'ın kurtarılamadığı öğrenildi. Yaşar'ın vefatı, ailesini, iş dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. 2015 yılından beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selim Yaşar, 65 yaşında, evli ve üç çocuk babasıydı.

Holdingden açıklama

Selim Yaşar'ın vefatı nedeniyle Yaşar Holding'den de yazılı bir açıklama yapıldı. Yaşar'ın ani gelişen rahatsızlık sebebiyle 2 Eylül 2021 Perşembe günü sabaha karşı vefat ettiği ifade edilen açıklamada, "Cenazeye ilişkin bilgiler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Yaşar ailesine, sevenlerine ve topluluğumuza başsağlığı dileriz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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