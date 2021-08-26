Son dakika! İzmirli hayırseverlerden orman yangınlarında mağdur olan üreticilere destek
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Son dakika! İzmirli hayırseverlerden orman yangınlarında mağdur olan üreticilere destek

Son dakika! İzmirli hayırseverlerden orman yangınlarında mağdur olan üreticilere destek
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde hayırseverler tarafından bağışlanan küçük ve büyükbaş hayvan ile yem, Antalya'daki yangınlarda mağdur olanlara dağıtılmak üzere yola çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hayırseverler tarafından bağışlanan küçük ve büyükbaş hayvan ile yem, Antalya'daki yangınlarda mağdur olanlara dağıtılmak üzere yola çıktı.

Kaymakam Fatih Aksoy, Ödemiş Canlı Hayvan Pazarı'nda gerçekleşen törende, yangın bölgelerine 4 kamyonluk yardım toplandığını belirtti.

Yangında yaşamını yitirenlere başsağlığı, ailelerine sabır dileyen Aksoy, "Burada amacımız bir nebze olsun afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, onların acılarını paylaşmaktır. Ödemiş, böyle zor zamanlarda destek konusunda önde gelen ilçelerden biri." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Faruk Tutar ise yardımların Manavgat'a gönderileceğini ifade ederek, "Bize, yangından zarar gören ve hayvanlarını kaybeden yaklaşık 27 üreticinin bütün ihtiyaçlarını ve yangında kaybettiklerini yerine koymak düştü." diye konuştu.

Ödemiş Müftüsü Şevki Kesici'nin okuduğu duanın ardından bağışlanan küçük ve büyükbaş hayvan ile yem yüklü 4 kamyon, yola çıktı.

Törene, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Azeroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Şen ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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