Son dakika... İzmir Valisi Köşger: "Vaka sayısında yükselme yok, sabitlendi"

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de bir alışveriş merkezini korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler yönünden denetleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, alınan tedbirlerden memnun olduğunu ifade ederek, İzmir'de vaka sayısı artış oranında yükselme olmadığını ancak sabitlendiğini söyledi.

İzmir'de bir alışveriş merkezini korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler yönünden denetleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, alınan tedbirlerden memnun olduğunu ifade ederek, İzmir'de vaka sayısı artış oranında yükselme olmadığını ancak sabitlendiğini söyledi.

Korona virüse karşı alınan önlemleri denetleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, denetimini kentte bulunan bir alışveriş merkezinde sürdürdü. Vali Köşger'e denetimde İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop da eşlik etti.

Alışveriş merkezine girişte ateşi ölçülen Vali Köşger, kapıdaki görevlilerde alınan önlemlerle ilgili bilgi aldı. Alışveriş merkezinde bulunan mağazalara rast gele giren Vali Köşger, mağaza görevlilerinden aldıkları tedbirlerle ilgili bilgiler aldı. Mağazadaki vatandaşlarla da sohbet eden Köşger, alışveriş merkezinde bulunan dezenfektanlarla sık sık ellerini dezenfekte etti.

Alışveriş merkezinde alınan tedbirlerden memnun kaldığını söyleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulduğunu gördük. İzmirli hemşerilerimizin ve çalışanların son derece duyarlı olduklarını gözlemledik. Herkesten aynı duyarlılık düzeyini göstermelerini rica ediyorum. Bu virüsle hep birlikte mücadele edeceğiz. Aşı bulununcaya kadar temizlik, maske ve mesafe kuralından başka yöntem yok" dedi.

İzmir özelinde korona virüs vaka sayısını konusunda da açıklama yapan Vali Köşger, "Sağlık Bakanımızın ifade ettiği yüzde 26'lık azalma gerçekleşti ama burada bir sabitlenme oldu. Onu daha da aşağı çekmeye çalışıyoruz. Artış yok ama sabitlenme var. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı