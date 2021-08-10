Son dakika... İZMİR/UŞAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, YKS yerleştirme ve baraj puanlarına ilişkin açıklamaları, İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak'taki ilgili öğrencilerin heyecanlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, YKS yerleştirme ve baraj puanlarına ilişkin açıklamaları, İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak'taki ilgili öğrencilerin heyecanlandırdı.

Erdoğan'ın "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." şeklindeki değerlendirmeleri, puanları nedeniyle tercih yapamayacak öğrencilere üniversitelerin kapılarını yeniden açtı.

İzmir'deki Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan ve sınavdan 142 puan alan Emre Şimşek, AA muhabirine, 6 yıl önce babasının hayatını kaybettiğini ve bu yüzden büyük sıkıntılar çektiklerini belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden salgın nedeniyle derslerine yeterince konsantre olamadığını ve bu yüzden sınavda isteği puanı da alamadığını aktaran Şimşek, "Sınav gerçekten çok zordu ve bizi zorladı. Kötü bir puan almıştım ve bu beni çok üzmüştü. Ama Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklaması sayesinde çok mutlu oldum. Çünkü bir sene daha kaybetme lüksüm yoktu. Onun için bu yönde karar alan ve bize bu fırsatı tanıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgililere çok büyük teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Aynı liseden mezun olan ve sınavda 144 puan alan Arda Recep Akça da, kararın kendisini sevindirdiğini ifade ederek, "Mutluyum çünkü bir kaç puan ile barajı geçememiştim. Şimdi ben de tercih yapabileceğim, yetkililere karardan dolayı şükranlarımı iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan