Son dakika! İzmir Urla'da orman yangını (3)
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Son dakika! İzmir Urla'da orman yangını (3)

Son dakika haberi: YANGINA NEDEN OLAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! İzmir Urla'da orman yangını (3)
02.07.2020 02:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 02:47

YANGINA NEDEN OLAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

?İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın başlattığı soruşturma kapsamında, yangının başladığı bölgede tarla sahibi S.Ü.'nün ifadesine başvuruldu. S.Ü., ifadesinde tarlasında bulunan güneş enerjisinin sökümü için kaynak ustası M.G.'yi çağırdığını, onun kaynak yaptığı sırada, anızları tutuşturduğunu ileri sürdü. S.Ü. ifadesi üzerine harekete geçen jandarma, M.G.'yi gözaltına aldı. Jandarma karakolunda suçunu itiraf eden M.G.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


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Kaynak: DHA

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