İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı - Haberler

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İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı Helikopter destekli operasyon macera filmlerini aratmadı İzmir'de polis ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelileri yakalamak için, hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı

Helikopter destekli operasyon macera filmlerini aratmadı

İZMİR - İzmir'de polis ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelileri yakalamak için, hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için il genelinde büyük operasyon gerçekleştirdi. 4 Mart günü gerçekleştirilen operasyonda, 58 ekip ve 200 personel görev alırken, 56 hedef şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 26 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı

İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı

İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı

İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı

İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı

İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı

İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı

İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı

İzmir polisinden hava destekli operasyon kamerada: 26 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

Polis, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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